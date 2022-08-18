0
000
+74959707128 +79859707128
Время работы: 09:00-18:00 Пн.-Вт.
Каталог товаров
00
0
0
Лучшие предложения на 3 июня 2023 г.
Хит продаж
Телевизор Samsung QE65Q80B
Телевизор Samsung QE65Q80B
Производитель
Samsung
Модель
QE65Q80BAUXCE
В наличии
0
104 999 129 999 -19%
Телевизор Sony KD-55X85K
Телевизор Sony KD-55X85K
Производитель
Sony
Модель
KD-55X85K
В наличии
0
99 999 119 999 -17%
Телевизор Samsung UE43BU8000U
Телевизор Samsung UE43BU8000U
Производитель
Samsung
Модель
UE43BU8000UXCE
В наличии
0
42 999 79 999 -46%
Телевизор Samsung UE75BU8000U
Телевизор Samsung UE75BU8000U
Производитель
Samsung
Модель
UE75BU8000UXCE
В наличии
0
112 999 149 999 -25%
Телевизор Samsung QE55QN90B
Телевизор Samsung QE55QN90B
Производитель
Samsung
Модель
QE55QN90BAUXCE
В наличии
5
109 999 129 999 -15%
Телевизор Samsung QE65QN90B
Телевизор Samsung QE65QN90B
Производитель
Samsung
Модель
QE65QN90BAT
В наличии
5
149 999 199 999 -25%
Телевизор Samsung QE75QN90B
Телевизор Samsung QE75QN90B
Производитель
Samsung
Модель
QE75QN90BAUXCE
В наличии
5
239 999 269 999 -11%
Скидка!
Телевизор Samsung QE75Q77B
Телевизор Samsung QE75Q77B
Производитель
Samsung
Модель
QE75Q77BAT
В наличии
0
139 999 169 999 -18%
Скидка!
Телевизор Samsung QE65Q77B
Телевизор Samsung QE65Q77B
Производитель
Samsung
Модель
QE65Q77BAUXRU
В наличии
0
99 999 129 999 -23%
Телевизор Samsung QE50LS03B
Телевизор Samsung QE50LS03B
Производитель
Samsung
Производство
Россия
В наличии
0
84 999 99 999 -15%
Телевизор Samsung QE55LS03B
Телевизор Samsung QE55LS03B
Производитель
Samsung
Производство
Россия
В наличии
0
99 999 129 999 -23%
Телевизор Samsung QE65LS03B
Телевизор Samsung QE65LS03B
Производитель
Samsung
Производство
Россия
В наличии
0
132 999 169 999 -22%
New!
Телевизор LG OLED48C2LA
Телевизор LG OLED48C2LA
Производитель
LG
Модель
OLED48C2RLA
В наличии
0
89 999 149 999 -40%
Скидка!
Телевизор Sony XR-55A80J
Телевизор Sony XR-55A80J
Производитель
Sony
Модель
XR55A80JCEP
В наличии
5
112 999 199 999 -44%
New!
Телевизор LG 43UQ75006LF
Телевизор LG 43UQ75006LF
Производитель
LG
Модель
43UQ75006LF
В наличии
0
33 999 49 999 -32%
New!
Телевизор LG 55UQ75006LF
Телевизор LG 55UQ75006LF
Производитель
LG
Модель
55UQ75006LF
В наличии
0
42 999 59 999 -28%
Телевизор LG 43NANO766QA
Телевизор LG 43NANO766QA
Производитель
LG
Год создания модели
2022
В наличии
0
42 999 46 999 -9%
New!
Телевизор LG 32LQ630B6LA
Телевизор LG 32LQ630B6LA
Производитель
LG
Модель
32LQ630B6LA
В наличии
0
19 999 34 999 -43%
Скидка!
Телевизор Samsung UE32T5300AU
Телевизор Samsung UE32T5300AU
Производитель
Samsung
Модель
UE32T5300AU
В наличии
0
22 999 26 999 -15%
Телевизор Samsung QE55Q80B
Телевизор Samsung QE55Q80B
Производитель
Samsung
Производство
Россия
В наличии
0
84 999 129 999 -35%
Premium
Телевизор Samsung QE85QN900B
Телевизор Samsung QE85QN900B
Производитель
Samsung
Модель
QE85QN900BU
В наличии
0
749 999 799 999 -6%
Скидка!
Телевизор Samsung QE98QN90A
Телевизор Samsung QE98QN90A
Производитель
Samsung
Модель
QE98QN90AAUXCE
В наличии
0
924 999 1 499 999 -38%
New!
Телевизор LG OLED83G2LA
Телевизор LG OLED83G2LA
Производитель
LG
Модель
OLED83G2LA
В наличии
0
494 999 799 999 -38%
New!
Телевизор LG OLED77G2LA
Телевизор LG OLED77G2LA
Производитель
LG
Модель
OLED77G2LA
В наличии
0
379 999 529 999 -28%
Телевизор Sony XR-85X95K
Телевизор Sony XR-85X95K
Производитель
Sony
Модель
XR-85X95K
В наличии
0
449 999 499 999 -10%
Телевизор Sony XR-85Z9K
Телевизор Sony XR-85Z9K
Производитель
Sony
Модель
XR-85Z9K
В наличии
0
949 999 1 799 999 -47%
Телевизор Sony XR-75X95K
Телевизор Sony XR-75X95K
Производитель
Sony
Модель
XR-75X95K
В наличии
0
399 999 449 999 -11%
Телевизор Samsung QE85QN800B
Телевизор Samsung QE85QN800B
Производитель
Samsung
Модель
QE85QN800BAUXRU
В наличии
0
496 999 649 999 -24%
Телевизор Samsung QE85QN90B
Телевизор Samsung QE85QN90B
Производитель
Samsung
Модель
QE85QN90B
В наличии
5
349 999 429 999 -19%
Телевизор Samsung QE65S95B
Телевизор Samsung QE65S95B
Производитель
Samsung
Модель
QE65S95B
В наличии
0
204 999 249 999 -18%
Новинки
Телевизор LG OLED48С3RLA
Телевизор LG OLED48С3RLA
Производитель
LG
Модель
OLED48С3RLA
Нет в наличии
0
119 999 159 000 -25%
Телевизор LG OLED55С3RLA
Телевизор LG OLED55С3RLA
Производитель
LG
Модель
OLED55C3RLA
В наличии
0
139 999
Телевизор LG OLED65С3RLA
Телевизор LG OLED65С3RLA
Производитель
LG
Модель
OLED65C3RLA
В наличии
0
189 999
Телевизор LG OLED55G3RLA
Телевизор LG OLED55G3RLA
Производитель
LG
Модель
OLED55G3RLA
В наличии
0
229 999 249 999 -8%
Телевизор LG OLED65G3RLA
Телевизор LG OLED65G3RLA
Производитель
LG
Модель
OLED65G3RLA
В наличии
0
299 999 329 999 -9%
Выбор покупателя
Видеокамера Canon XF605
CANON XF
Сергей
8 января 2023 18:36
Телевизор Samsung QE85QN90B
Впечатлительный размер !

Покупка прошла удачно, курьер привез домой, установил на стену. Объяснил как пользоваться Спасибо за сервис 5+ .

Владимир Маяковский
28 сентября 2022 18:06
Телевизор Samsung QE75QN90B
5+

В гостинную самое то! -120Гц -VRR -HDR -Матрица VA на 50 и 85 диагонали -Звук на твёрдую 4ку -Визуально эстэтичная подставка -Удобный пульт -Хорошие цвета и хороший чёрный для QLED телевизора -Достаточно всеядный плеер, при чтении с внешнего hdd или usb -Хороший апскей...

Даниил
28 сентября 2022 15:23
Телевизор Samsung QE65QN90B
Приятная картинка!!!

Хорошее качество на большом экране . Семья довольна !

Елена Лушкова
28 сентября 2022 14:33
Телевизор Samsung QE55QN90B
Реалистичное изоброжение

5+ Мне очень понравилось !

Наталья Ивановна
28 сентября 2022 14:01
Телевизор Samsung QE50QN90B
Остался доволен!

Очень насыщенный звук, да и в целом моделька не плохая.

Валентин Егоров
28 сентября 2022 13:54
Телевизор Samsung QE43QN90B
Замечательная модель

Всем советую

Денис
28 сентября 2022 13:48
Телевизор Sony XR-77A80K
Хороший телевизор для семьи

Осталась довольна

Наталu
23 августа 2022 17:32
Телевизор Samsung QE75QN90A
То что нужно

Всем советую

Julian
23 августа 2022 17:29
Телевизор Samsung QE85QN900A
Понравился

Срок использования:Менее месяца Достоинства Довольно большой, видно издалека. Недостатки не выявил

Dorion
23 августа 2022 17:13
Телевизор Samsung QE75QN900A
Коментарий

Достоинства Качество изображения Внешний вид Пульт управления Звук Недостатки Не заметил В общем и целом телевизор хороший. Телевизор для просмотра большой компанией.

Denis
23 августа 2022 17:09
Телевизор Samsung QE75QN90A
Cool

Очень хороший телевизор!! Очень понравился!!!

Михаил
23 августа 2022 16:58
Телевизор Sony XR-65A95K
Отличный телевизор

Не выявил недостатков , приятное чувство при просмотре , картинка очень качественная.

Валентин
18 августа 2022 17:56
Телевизор Sony XR-55A80J
Супер

Антон Орехов 3 Опыт использования:менее месяца Достоинства:Отличная картинка. Полностью стоит своих денег Недостатки:Немного бывает подвисает при вызове меню Комментарий:В целом покупкой очень доволен. Советую

Antoxa
18 августа 2022 17:04
Телевизор Sony XR-77A80J
Хороший!

Плюсы Сравниваю изображение. На ретине ничто в глаза не бьет, смотрю на монитор, как на бумагу. И на ней незначительные оттенки белого легко различимы. Картинка в 4к хорошая. Минусы нет Отзыв На телике удается одновременно добиться настройками глубокого черного цвета плюс контрастных белых о...

Евгений
18 августа 2022 17:01
Телевизор Sony XR-65X95K
Класс

Плюсы Отличная картинка, высокое разрешение, Smart, мощные динамики. Минусы Не нашла Отзыв Телевизор покупала в большую гостиную, по диагонали как раз вписывался в площадь помещения. На стену устанавливал муж и все этапы по предварительным настройкам проходил тоже он. Впечатления только поло...

Veronika
18 августа 2022 16:51
Телевизор LG OLED83C2LA
Очень даже!!!

Плюсы Маме понравился режим картины, на стене реально смотрится эффектно. Папа оценил смарт, часто пользуется голосовым набором, говорит, что смарт очень хороший. С подарком не прогадали, всем нравится. Минусы нет Отзыв Подарили всей семьей родителям на юбилей. Покупали еще весной, удалось в...

Василий Илаев
18 августа 2022 16:40
Телевизор Sony XR-65A90J
Хорошая цена!

Не достатков не нашел

Talib
18 августа 2022 16:37
Телевизор Samsung QE85QN90A
Очень мощный аппарат
Лена Викторовна
18 августа 2022 16:35
Телевизор Sony XR-65A80J
Топовый аппарат

Очень качественный телевизор, более того функционал превзошел ожидания !

Леня Кривошеев
18 августа 2022 15:52
Популярные бренды
Commlite