Плюсы Сравниваю изображение. На ретине ничто в глаза не бьет, смотрю на монитор, как на бумагу. И на ней незначительные оттенки белого легко различимы. Картинка в 4к хорошая. Минусы нет Отзыв На телике удается одновременно добиться настройками глубокого черного цвета плюс контрастных белых о...