В гостинную самое то!
-120Гц
-VRR
-HDR
-Матрица VA на 50 и 85 диагонали
-Звук на твёрдую 4ку
-Визуально эстэтичная подставка
-Удобный пульт
-Хорошие цвета и хороший чёрный для QLED телевизора
-Достаточно всеядный плеер, при чтении с внешнего hdd или usb
-Хороший апскей...
Антон Орехов
3
Опыт использования:менее месяца
Достоинства:Отличная картинка. Полностью стоит своих денег
Недостатки:Немного бывает подвисает при вызове меню
Комментарий:В целом покупкой очень доволен. Советую
Плюсы
Сравниваю изображение. На ретине ничто в глаза не бьет, смотрю на монитор, как на бумагу. И на ней незначительные оттенки белого легко различимы. Картинка в 4к хорошая.
Минусы
нет
Отзыв
На телике удается одновременно добиться настройками глубокого черного цвета плюс контрастных белых о...
Плюсы
Отличная картинка, высокое разрешение, Smart, мощные динамики.
Минусы
Не нашла
Отзыв
Телевизор покупала в большую гостиную, по диагонали как раз вписывался в площадь помещения. На стену устанавливал муж и все этапы по предварительным настройкам проходил тоже он. Впечатления только поло...
Плюсы
Маме понравился режим картины, на стене реально смотрится эффектно. Папа оценил смарт, часто пользуется голосовым набором, говорит, что смарт очень хороший. С подарком не прогадали, всем нравится.
Минусы
нет
Отзыв
Подарили всей семьей родителям на юбилей. Покупали еще весной, удалось в...