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Sony OLED Телевизоры

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149999 руб.
629999 руб.
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OLED-телевизоры от Sony представляют собой настоящий прорыв в области домашних развлечений. Эти устройства дарят невероятное визуальное впечатление, сочетая живые цвета с абсолютной чернотой.

Sony OLED телевизор погружает вас в мир ярких и насыщенных оттенков, где каждый момент становится незабываемым. Особенностью OLED-технологии является то, что каждый пиксель самостоятельно излучает свет, что позволяет достичь идеального черного цвета без использования дополнительной подсветки.

Для ценителей высокого разрешения Sony OLED 4K телевизор станет настоящим открытием. 4K-разрешение обеспечивает невероятную детализацию и четкость каждого кадра, делая просмотр еще более реалистичным.

Если вы решили обновить свой домашний кинотеатр и купить телевизор Sony OLED, вам будет предложен широкий выбор моделей. Начиная от уютных 55-дюймовых экранов, идеальных для небольших комнат, и заканчивая роскошными 65-дюймовыми экранами.

Sony OLED телевизоры 55 дюймов — это прекрасное решение для тех, кто ищет высококачественный экран совершенного размера для любого помещения, будь то гостиная или спальня.

Для любителей крупноформатных экранов Sony OLED телевизор 65,77,83 дюймов предлагает захватывающий опыт просмотра, превращая каждый фильм или телешоу в настоящее кино.

И, конечно же, стоит обратить внимание на новинки. Телевизоры Sony OLED 2022,2023 года вводят ряд инноваций, улучшенных функций и новых технологий, чтобы сделать ваш опыт просмотра еще более незабываемым.

В заключение, выбор OLED-телевизора от Sony — это выбор в пользу качества, инноваций и непревзойденного визуального опыта. Независимо от того, смотрите ли вы фильмы, телешоу или играете в игры, Sony предоставляет вам лучшее из мира развлечений прямо у вас дома.

Телевизор Sony XR-42A90K
Телевизор Sony XR-42A90K
Производитель
Sony
Модель
XR-42A90K
В наличии
5
149 999 179 999 -17%
Телевизор Sony XR-48A90K
Телевизор Sony XR-48A90K
Производитель
Sony
Производство
EU
В наличии
5
159 999 179 999 -11%
Телевизор Sony XR-55A80J
Телевизор Sony XR-55A80J
Производитель
Sony
Модель
XR55A80JCEP
В наличии
5
149 999 169 999 -12%
Телевизор Sony XR-55A80K
Телевизор Sony XR-55A80K
Производитель
Sony
Модель
XR-55A80K
В наличии
5
169 999 179 999 -6%
Телевизор Sony XR-55A80L
Телевизор Sony XR-55A80L
Производитель
Sony
Модель
XR-55A80L
В наличии
5
199 999 229 999 -13%
Телевизор Sony XR-55A90J
Телевизор Sony XR-55A90J
Производитель
Sony
Модель
XR55A90JCEP
В наличии
5
179 999 209 999 -14%
Телевизор Sony XR-55A95K
Телевизор Sony XR-55A95K
Производитель
Sony
Модель
XR-55A95K
В наличии
5
229 999 279 999 -18%
Телевизор Sony XR-55A95L
Телевизор Sony XR-55A95L
Производитель
Sony
Производство
Бельгия
В наличии
5
309 999 329 999 -6%
Телевизор Sony XR-65A80J
Телевизор Sony XR-65A80J
Производитель
Sony
Модель
XR65A80JCEP
В наличии
5
229 999 299 999 -23%
Телевизор Sony XR-65A80K
Телевизор Sony XR-65A80K
Производитель
Sony
Модель
XR-65A80K
В наличии
5
214 999 249 999 -14%
Телевизор Sony XR-65A80L
Телевизор Sony XR-65A80L
Производитель
Sony
Производство
EU
В наличии
5
249 999 279 999 -11%
Телевизор Sony XR-65A90J
Телевизор Sony XR-65A90J
Производитель
Sony
Модель
XR65A90JCEP
В наличии
5
249 999 299 999 -17%
Телевизор Sony XR-65A95K
Телевизор Sony XR-65A95K
Производитель
Sony
Производство
Словакия
В наличии
5
319 999 349 999 -9%
Телевизор Sony XR-65A95L
Телевизор Sony XR-65A95L
Производитель
Sony
Модель
Sony XR-65A95L
В наличии
5
399 999 429 999 -7%
Телевизор Sony XR-77A80J
Телевизор Sony XR-77A80J
Производитель
Sony
Модель
XR77A83JAEP
В наличии
5
329 999 429 999 -23%
Телевизор Sony XR-77A80K
Телевизор Sony XR-77A80K
Производитель
Sony
Модель
XR-77A80K
В наличии
5
329 999 399 999 -18%
Телевизор Sony XR-77A80L
Телевизор Sony XR-77A80L
Производитель
Sony
Производство
Словакия
В наличии
5
469 999 509 999 -8%
Телевизор Sony XR-77A95L
Телевизор Sony XR-77A95L
Производитель
Sony
Модель
XR-77A95L
В наличии
0
629 999 699 999 -10%
Телевизор Sony XR-83A80L
Телевизор Sony XR-83A80L
Производитель
Sony
Модель
XR-83A80L
В наличии
0
599 999 629 999 -5%
Телевизор Sony XR-83A90J
Телевизор Sony XR-83A90J
Производитель
Sony
Модель
XR83A90JCEP
В наличии
5
449 999 499 999 -10%